Kinoalı tarifler son dönemin yükselen trendi. Siz de kinoa ile farklı lezzetler yaratabilirsiniz. Salatalara çok yakışan kinoayı dolmada da deneyebilirsiniz.

Malzemeler

6 Girit kabağı

İç harcı için

1 su bardağı karışık kinoa

250 g kıyma

1 soğan

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı biber salçası

5-6 dal dereotu

4-5 dal nane

3 dal taze soğan

Tuz

Karabiber

Kimyon

Yarım demet nane

Yarım demet dereotu

Pişirmek için

1 su bardağı rendelenmiş domates

1 çay bardağı sıcak su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Servis için

Yoğurt



Hazırlanışı:

İç harcı için karışık kinoayı geniş bir kaseye alın. Üzerine sıcak su ilave edin ve hafif yumuşayıncaya kadar yaklaşık 30 dakika bekletin. Kıymayı geniş bir karıştırma kabına alın. Yemeklik doğradığınız soğan, ezdiğiniz sarımsak, biber salçası, ince kıydığınız yeşillikler, hafif yumuşayan karışık kinoayı ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp yoğurun. İç harcını baş kısımlarını kesip içlerini oyduğunuz kabakların içine doldurun ve tencereye dizin. Pişirmek için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırıp tenceredeki dolmaların üzerine gezdirin. Kaynadıktan sonra altını kısıp kabaklar yumuşayıncaya kadar pişirin. Yanında yoğurt ile sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



