Kinoalı tarifler son dönemin yükselen trendi. Siz de kinoa ile farklı lezzetler yaratabilirsiniz. Salatalara çok yakışan kinoayı dolmada da deneyebilirsiniz.
Malzemeler
6 Girit kabağı
İç harcı için
1 su bardağı karışık kinoa
250 g kıyma
1 soğan
1 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı biber salçası
5-6 dal dereotu
4-5 dal nane
3 dal taze soğan
Tuz
Karabiber
Kimyon
Yarım demet nane
Yarım demet dereotu
Pişirmek için
1 su bardağı rendelenmiş domates
1 çay bardağı sıcak su
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Servis için
Yoğurt
Hazırlanışı:
İç harcı için karışık kinoayı geniş bir kaseye alın. Üzerine sıcak su ilave edin ve hafif yumuşayıncaya kadar yaklaşık 30 dakika bekletin. Kıymayı geniş bir karıştırma kabına alın. Yemeklik doğradığınız soğan, ezdiğiniz sarımsak, biber salçası, ince kıydığınız yeşillikler, hafif yumuşayan karışık kinoayı ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp yoğurun. İç harcını baş kısımlarını kesip içlerini oyduğunuz kabakların içine doldurun ve tencereye dizin. Pişirmek için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırıp tenceredeki dolmaların üzerine gezdirin. Kaynadıktan sonra altını kısıp kabaklar yumuşayıncaya kadar pişirin. Yanında yoğurt ile sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.