Kıymalı sebzeli lazanya

- kişilik -





Malzemeler1 kutu lazanya (Tırtıksız lazanyadan)Beşamel Sos İçin:1 litre süt1 su bardağı unUnu kavuracak miktarda sıvı yağ1 su bardağı kaşar peyniri rendesiHarcı İçin:½ kg tavuk eti800 gr mantar2 adet kuru soğanBirer yemek kaşığı domates ve biber salçası1 tatlı kaşığı köri (bu miktar artırılabilir)Hazırlanışı:Az miktarda sıvı yağla unu kavurun. Karıştırarak süt ekleyip kaynatarak beşamel sosu hazırlayın. Sosa kaşar peyniri ekleyip karıştırın. İç malzeme için tavuğu haşlayıp küp küp doğrayın. Küp doğradığınız mantarı yağda soteleyip kendi suyunu çekene kadar pişirin. Soğanları ayrıca kavurun. Salça ilave edip tavuk ve mantarla karıştırın. Tuz ve köri ile tatlandırın. Borcam tepsinin tabanına bir sıra lazanyayı sıkıca döşeyin. Uzunlamasına ortadan kırıp boşlukları doldurun. Üzerini örtecek miktarda beşamel sos dökün. Mantarlı-tavuklu harçtan koyun, bir sıra daha lazanya döşeyin. Bu işlemi üç kata harç gelecek şekilde tekrar edin. Yani 3 kat mantar-tavuk, 4 kat lazanya olmalı. En üstteki lazanyanın üstünü beşamel sosla kaplayın ve fırınlayın. Kızarınca üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin, fırında kaşarlar eriyip biraz kızarana kadar bir miktar daha pişirin.