Kıymalı sebzeli lazanya
- kişilik
-
Malzemeler
1 kutu lazanya (Tırtıksız lazanyadan)
Beşamel Sos İçin:
1 litre süt
1 su bardağı un
Unu kavuracak miktarda sıvı yağ
1 su bardağı kaşar peyniri rendesi
Harcı İçin:
½ kg tavuk eti
800 gr mantar
2 adet kuru soğan
Birer yemek kaşığı domates ve biber salçası
1 tatlı kaşığı köri (bu miktar artırılabilir)
Hazırlanışı:
Az miktarda sıvı yağla unu kavurun. Karıştırarak süt ekleyip kaynatarak beşamel sosu hazırlayın. Sosa kaşar peyniri ekleyip karıştırın. İç malzeme için tavuğu haşlayıp küp küp doğrayın. Küp doğradığınız mantarı yağda soteleyip kendi suyunu çekene kadar pişirin. Soğanları ayrıca kavurun. Salça ilave edip tavuk ve mantarla karıştırın. Tuz ve köri ile tatlandırın. Borcam tepsinin tabanına bir sıra lazanyayı sıkıca döşeyin. Uzunlamasına ortadan kırıp boşlukları doldurun. Üzerini örtecek miktarda beşamel sos dökün. Mantarlı
-tavuklu harçtan koyun, bir sıra daha lazanya döşeyin. Bu işlemi üç kata harç gelecek şekilde tekrar edin. Yani 3 kat mantar-tavuk, 4 kat lazanya olmalı. En üstteki lazanyanın üstünü beşamel sosla kaplayın ve fırınlayın. Kızarınca üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin, fırında kaşarlar eriyip biraz kızarana kadar bir miktar daha pişirin.