Mantarlı & Tavuklu Lazanya
6 kişilik
Malzemeler
1 kutu lazanya
Beşamel Sos
1 lt. süt
1 su bardağı un
Unu kavuracak miktarda sıvı yağ
1 su bardağı kaşar peyniri rendesi
İç Harcı
½ kg tavuk eti
800 gr mantar
2 adet kuru soğan
Birer yemek kaşığı domates ve biber salçası
1 tatlı kaşığı köri (bu miktar artırılabilir)
Hazırlanışı
Bir tavada az miktarda sıvı yağla unu
kavurun. Karıştırarak süt ekleyip kaynatarak
beşamel sosu hazırlayın. Çok akışkan bir
kıvamda olmayan sosa kaşar peynirini de
ekleyip karıştırın. İç malzeme için tavuğu
haşlayıp küp küp doğrayın. Küp küp
doğradığınız mantarı yağda soteleyip
kendi suyunu çekene kadar pişirin. Ayrı
bir tencerede soğanları kavurun. Salçayı
ilave edip tavuk ve mantarla karıştırın. Tuz
ve köri ile tatlandırın. Dikdörtgen borcam
tepsinin tabanına bir sıra lazanyayı boşluk
kalmayacak şekilde döşeyin. Uzunlamasına
ortadan kırıp boşlukları doldurun. Üzerini
örtecek miktarda beşamel sos dökün.
Mantarlı-tavuklu harçtan koyun, bir sıra
daha lazanya döşeyin. Bu işlemi üç kata
harç gelecek şekilde tekrar edin. Yani
3 kat mantar- tavuk, 4 kat lazanya olmalı.
En üstteki lazanyanın üstünü beşamel sosla
kaplayın ve fırınlayın. Üzerine rendelenmiş
kaşar peyniri serpin, fırında kaşarlar
eriyinceye kadar bir miktar daha pişirin.