Gurme lezzetlere sofranızda yer açın! Maş fasulyeli enginar tarifi denemeniz gereken lezzetlerden!

Malzemeler

6 enginar

1 limon

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Üzeri için

1 su bardağı haşlanmış maş fasulyesi

2 közlenmiş kırmızı biber

3-4 dal taze soğan

2-3 dal maydanoz

4-5 dal dereotu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Nane



Hazırlanışı:

Enginarları yayvan bir tencereye dizin. Limon suyu, zeytinyağı ve tuzu bir kasede karıştırıp enginarların üzerine gezdirin. Suyunu ilave edip kapağı kapalı olarak enginarlar tamamen yumuşayıncaya kadar pişirin. üzeri için haşlanmış maş fasulyesini geniş bir karıştırma kabına alın. Küp doğradığınız közlenmiş kırmızı biber ve ince kıydığınız yeşillikleri ilave edin. Zeytinyağını ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Pişen enginarları bir servis tabağına alın. Maş fasulyeli harcı üzerlerine paylaştırıp servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

