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Peynirli kiş

 8 kişilik   -
Malzemeler
Hamuru için
125 gr margarin
2 çorba
kaşığı yoğurt
2,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Tuz

Harcı İçin
1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir
1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri
½ su bardağı parmesan peyniri
1 su bardağı süt
1 yumurta
1 çay kaşığı karabiber
1 Antalya kabağı
Sızma zeytinyağı

Hazırlanışı
Hamur için gerekli malzemelerin hepsini bir kapta yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru, unlanmış bir zeminde merdane yardımıyla açın ve yağlanmış bir tart kalıbına koyun. Buzdolabında yarım saat bekletin. Fırını 180 dereceye ayarlayın. Peynirleri bir kapta karıştırın ve kiş hamurunun üzerine yayın. Başka bir kapta süt, yumurta ve karabiberi karıştırıp peynirlerin üzerine dökün. Kabağı ince ince dilimleyip en üste dizin. Fırında 40 dakika pişirin. Üzerine sızma zeytinyağı gezdirerek servis yapın.

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