Peynirli kiş

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

8 kişilik -

Malzemeler

Hamuru için

125 gr margarin

2 çorba

kaşığı yoğurt

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Tuz



Harcı İçin

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

½ su bardağı parmesan peyniri

1 su bardağı süt

1 yumurta

1 çay kaşığı karabiber

1 Antalya kabağı

Sızma zeytinyağı



Hazırlanışı

Hamur için gerekli malzemelerin hepsini bir kapta yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru, unlanmış bir zeminde merdane yardımıyla açın ve yağlanmış bir tart kalıbına koyun. Buzdolabında yarım saat bekletin. Fırını 180 dereceye ayarlayın. Peynirleri bir kapta karıştırın ve kiş hamurunun üzerine yayın. Başka bir kapta süt, yumurta ve karabiberi karıştırıp peynirlerin üzerine dökün. Kabağı ince ince dilimleyip en üste dizin. Fırında 40 dakika pişirin. Üzerine sızma zeytinyağı gezdirerek servis yapın.