Peynirli kiş
8 kişilik
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Malzemeler
Hamuru için
125 gr margarin
2 çorba
kaşığı yoğurt
2,5 su bardağı un
1 paket
kabartma tozu
Tuz
Harcı İçin
1 su bardağı
rendelenmiş
beyaz peynir
1 su bardağı
rendelenmiş taze
kaşar peyniri
½ su bardağı
parmesan peyniri
1 su bardağı süt
1 yumurta
1 çay kaşığı
karabiber
1 Antalya kabağı
Sızma zeytinyağı
Hazırlanışı
Hamur için gerekli malzemelerin hepsini bir
kapta yumuşak bir hamur elde edinceye
kadar yoğurun. Hamuru, unlanmış bir
zeminde merdane yardımıyla açın
ve yağlanmış bir tart kalıbına koyun.
Buzdolabında yarım saat bekletin. Fırını
180 dereceye ayarlayın. Peynirleri bir
kapta karıştırın ve kiş hamurunun üzerine
yayın. Başka bir kapta süt, yumurta ve
karabiberi karıştırıp peynirlerin üzerine
dökün. Kabağı ince ince dilimleyip en üste
dizin. Fırında 40 dakika pişirin. Üzerine
sızma zeytinyağı gezdirerek servis yapın.