Sütte balık
– kişilik
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Malzemeler
1 levrek
50 gr taze kaşar peyniri
Birkaç dilim domates
Mantar
Sarımsak
Beşamel sos için
1 yemek kaşığı un
Yarım yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz
2 su bardağı süt
Hazırlanışı:
Beşamel sos için, yağı tencerede eritin. Hafif hararetli ısıda yağa unu ilave edip karıştırın. Sürekli karıştırarak yavaş yavaş sütü ilave edin. Tuz ile tatlandırıp muhallebi kıvamında pişirin. Balığı üzerini geçecek kadar suda haşlayıp güvece alın. Domates dilimleri, birkaç diş sarımsak ve mantarları ekleyin. Üzerine beşamel sos gezdirip fırına verin. 20 dakika sonra fırından alıp üzerine kaşar peynirini serpip peynir eriyinceye kadar pişirin. Sıcak servis yapın.