Sütte balık

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– kişilik -

Malzemeler

1 levrek

50 gr taze kaşar peyniri

Birkaç dilim domates

Mantar

Sarımsak

Beşamel sos için

1 yemek kaşığı un

Yarım yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı süt



Hazırlanışı:

Beşamel sos için, yağı tencerede eritin. Hafif hararetli ısıda yağa unu ilave edip karıştırın. Sürekli karıştırarak yavaş yavaş sütü ilave edin. Tuz ile tatlandırıp muhallebi kıvamında pişirin. Balığı üzerini geçecek kadar suda haşlayıp güvece alın. Domates dilimleri, birkaç diş sarımsak ve mantarları ekleyin. Üzerine beşamel sos gezdirip fırına verin. 20 dakika sonra fırından alıp üzerine kaşar peynirini serpip peynir eriyinceye kadar pişirin. Sıcak servis yapın.