Waldorf salatası
Elma, salataya çok yakışıyor.
6 kişilik
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Malzemeler
1 göbek marul
1 yeşil elma
1 çay bardağı siyah kuru üzüm
1 çay bardağı ceviz içi
3 kereviz sapı
2 yemek kaşığı mayonez
1 çay kaşığı Dijon hardalı
Yarım limonun suyu
Tuz
Hazırlanışı:
Elmayı yıkayıp yarım ay şeklinde ince dilimleyin. Kararmaması için üzerine limon suyu sürün. Marulu yıkayıp suyunu süzün ve iri parçalar şeklinde doğrayın. Büyük bir kaseye alın. Kereviz saplarını 1 santim kalınlığında doğrayıp marula ekleyin. Mayonez, hardal, üzüm, elma dilimleri, ceviz, tuz ve limon suyunu ekleyip harmanlayın. Hazırladığınız salatayı servis tabağına alıp bekletmeden servis yapın.
* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.