Waldorf salatası

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Elma, salataya çok yakışıyor.

6 kişilik -

Malzemeler

1 göbek marul

1 yeşil elma

1 çay bardağı siyah kuru üzüm

1 çay bardağı ceviz içi

3 kereviz sapı

2 yemek kaşığı mayonez

1 çay kaşığı Dijon hardalı

Yarım limonun suyu

Tuz



Hazırlanışı:

Elmayı yıkayıp yarım ay şeklinde ince dilimleyin. Kararmaması için üzerine limon suyu sürün. Marulu yıkayıp suyunu süzün ve iri parçalar şeklinde doğrayın. Büyük bir kaseye alın. Kereviz saplarını 1 santim kalınlığında doğrayıp marula ekleyin. Mayonez, hardal, üzüm, elma dilimleri, ceviz, tuz ve limon suyunu ekleyip harmanlayın. Hazırladığınız salatayı servis tabağına alıp bekletmeden servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.