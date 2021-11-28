Evde lahmacun nasıl yapılır? 3 kolay tarif ve püf noktaları

Evde tencere lahmacun yapmak istiyorsanız da alternatif bir tarifimiz var. Tencere lahmacun yaparken orta ateşte kapağı kapalı olarak tek tek pişirin. Altı aynı odun ateşindeki gibi hafif kararıp pişince servis tabağına alın. Tüm lahmacunlar piştikten sonra yanında maydanoz, soğan, domates ve limonla servis yapın.

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