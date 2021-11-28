Evde lahmacun nasıl yapılır? 3 kolay tarif ve püf noktaları
Lahmacun Türkiye'de her dönemin vazgeçilmez lezzetleri arasında. Peki, kendi lahmacununuzu evde kendiniz yapmaya ne dersiniz? Evde lahmacun nasıl yapılır diyorsanız 3 farklı lahmacun tarifini aşağıda bulabilirsiniz: Tencere lahmacun, yufka lahmacun, kolay lahmacun tarifi...
Evde kolay, pratik lahmacun nasıl yapılır diyorsanız aşağıdaki linke tıklayarak lezzetli bir tarife ulaşabilirsiniz. Kolay lahmacun için lavaşların üzerine koyacağınız kıymalı karışımı ince bir tabaka halinde sürmelisiniz. Miktarı bol tutarsanız, istediğimiz lahmacun görüntüsünden uzaklaşabilirsiniz:
Evde tencere lahmacun yapmak istiyorsanız da alternatif bir tarifimiz var. Tencere lahmacun yaparken orta ateşte kapağı kapalı olarak tek tek pişirin. Altı aynı odun ateşindeki gibi hafif kararıp pişince servis tabağına alın. Tüm lahmacunlar piştikten sonra yanında maydanoz, soğan, domates ve limonla servis yapın.
Evde lahmacun yapmak için alternatif bir öneri de yufka lahmacun. Ortadan ikiye kestiğiniz yufkaya harç malzemelerini de ekleyerek yufkalı lahmacun elde edebilirsiniz. Yufka lahmacun tarifi ve gerekli malzemeleri aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.