Evde tost makinesinde waffle yapmaya ne dersiniz? Bu videoda anlatıyor...
Waffle tarihi oldukça eskiye dayanan bugün dünya çapında çok sevilen lezzetlerden. Peki, waffle evde tost makinesiyle nasıl yapılır? Bu video bu soruya yanıt veriyor... İşte gerekli malzemeler ve tarifin yapılış aşamaları
Waffle sevenlerdenseniz bu video ilginizi çekebilir. Lezzet Online mutfak Şefi Başak Öngel tost makinesinde nasıl waffle yapıldığını anlatıyor. Videoya geçmeden önce gerekli malzemeler şöyle:
Hamuru için;
1 çay bardağı sıvıyağ
1 su bardağı süt
4 yemek kaşığı şeker
1 adet yumurta
1,5 su bardağı un
10 gr kabartma tozu
5 gr vanilin
Süslemek için;
Çilek, Muz, Kivi, Fıstık ezmesi, Çikolata sos