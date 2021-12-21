Glütensiz Tatlı Nasıl Yapılır? Evde Deneyebileceğiniz 17 Farklı Glütensiz Tatlı Tarifi

Bir tür protein olan glüten; arpa, buğday ve çavdar gibi tahıllarda bulunur. Bu tahılların kullanıldığı işlenmiş gıdalarda da bulunan glüten, insan vücudu tarafından zor sindirilir. Ekmek gibi unlu ürünlerin, pişirilirken kabarmasını sağlar. Çölyak hastalığı, glüten duyarlılığı, buğday alerjisi ve irritabl bağırsak sendromu gibi hastalığı olan kişilerin, glüten tüketmemesi gerekir.

Glüten son zamanlarda sadece çölyak hastalarının değil, sağlıklı beslenmek isteyen pek çok kişinin de gündeminde. Laktoksuz süt ve glütensiz un ile yapabilecek birçok tarif bulunuyor. Siz de hem glütensiz hem de sağlıklı, tatlı tariflerine şans verebilirsiniz. İşte 10 Ünlü şefin Elele dergisi için hazırladığı 17 glütensiz tatlı tarifi....