Hafta sonu için pratik bir öneri: Evde tavuk tantuni
Hafta sonu evdesiniz ve yemek için ne yapayım diye mi düşünüyorsunuz? Lezzet'in mutfağında Şef Başak Öngel'den pratik bir tarif var: Evde tavuk tantuni...
Evde tavuk tantuni yapmayı düşünenler için tarif videosunu buraya ekliyoruz:
Tavuk Tantuni için Malzemeler
Salata için;
• 1 adet soğan
• ¼ demet maydanoz
• 1 adet domates
• Sumak
Tavuk için;
• 1 adet tavuk göğsü
• 1 adet lavaş
• 1 yemek kaşığı sıvıyağ
• 1 yemek kaşığı su
• Tuz
• Karabiber
• Kırmızı toz biber