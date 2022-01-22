Hafta sonu için pratik bir öneri: Evde tavuk tantuni

Evde tavuk tantuni yapmayı düşünenler için tarif videosunu buraya ekliyoruz:

Tavuk Tantuni için Malzemeler

Salata için;

• 1 adet soğan

• ¼ demet maydanoz

• 1 adet domates

• Sumak



Tavuk için;

• 1 adet tavuk göğsü

• 1 adet lavaş

• 1 yemek kaşığı sıvıyağ

• 1 yemek kaşığı su

• Tuz

• Karabiber

• Kırmızı toz biber