Ahududu soslu krem peynirli krep

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4 kişilik -

Krep

Malzemeler:

3 su bardağı un

2 su bardağı süt

½ çay kaşığı kabartma tozu

2 yumurta

2 çorba kaşığı sıvı yağ

½ çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker (dilerseniz)



Hazırlanışı:

3 su bardağı unu ve ½ çay kaşığı kabartma tozunu derin bir kaba boşaltın ve 2 yumurtayı teker teker karıştırın. 2 çorba kaşığı sıvı yağ, ½ çay kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı sekeri (dilerseniz) ekleyin, 2 su bardağı süt ile yavaş yavaş karıştırarak sulandırın. Krep hamurunun pütürsüz olması gerekiyor. Bunun için çırpma teliyle ya da mikserde karıştırın. Krepleri pişirmeden önce bu karışımı buzdolabında en az 2 saat dinlendirin. Yapışmaz tavaya çok az yağ sürerek kızdırın, bir kepçe ile krep hamurunu boşaltın ve sıvı tavanın çeperlerine doğru akacak şekilde tavayı hareket ettirin. Spatula yardımı ile çevirerek diğer tarafını da pişirin.



Sos ve peynirli dolgu

Malzemeler:

¼ su bardağı portakal suyu

¼ su bardağı limon suyu

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı nişasta

1 kase ahududu (donmuş ya da taze)

½ su bardağı mascarpone ya da labne peynir

1 tutam vanilya



Hazırlanışı: Portakal ve limon suyu ile 1 yemek kaşığı şekeri küçük bir sos tenceresine koyup 3-4 dakika şurup haline gelinceye kadar kaynatın. Ahududuları bu şuruba atıp karıştırın. En son nişastayı da ekleyerek 1-2 dakika karıştırarak pişirin. Bir başka kapta peyniri, 1 yemek kaşığı pudra şekerini ve bir tutam vanilyayı karıştırın. Her bir krebin arasına 2 yemek kaşığı bu karışımdan sürün. Ahududulu sosu üzerine bir kaşıkla yayın. Afiyet olsun.



* EvBahçe dergisinden alınmıştır.