Amaretti kurabiye tarifi

Malzemeler:

125 gr toz badem

220 gr toz şeker

2 yumurtanın akı

20 soyulmuş badem



Hazırlanışı:

Toz badem, şeker ve yumurta aklarını mikserle 3 dakika çırpın. Karışımı düz uçlu krema sıkma torbasına doldurup 4 cm çapında olacak şekilde dışarıdan içe doğru sıkın. Her birinin üzerine soyulmuş badem yerleştirin. Üzerlerini örterek 1 gece oda sıcaklığında bekletin. 180 dereceye ayarlı fırında 12 dakika ya da üzerleri hafif kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkartıp 5 dakika beklettikten sonra tel ızgara üzerine alarak soğumaya bırakın. Servis yapın.