Tadına doyamayacağınız beş çayının nefis eşlikçisi Antep fıstıklı kurabiye tarifi

Malzemeler:

75 gr Antep fıstığı içi

100 gr tereyağı

160 gr pudra şekeri

225 gr un

2 yemek kaşığı pirinç unu

2 yemek kaşığı mısır unu

90 gr ince çekilmiş badem

55 gr pudra şekeri



Hazırlanışı:

Fırını 160 derecede ısıtın. Antep fıstıklarını yağlı kağıt konmuş tepsiye alın. Sıcak fırında 3-4 dakika bekletin. 25 gr’ını ayırıp kalanını iri parçalar olacak şekilde kırın. Tereyağı ve 160 gr pudra şekerini büyük bir kaba alıp mikserle krema kıvamında çırpın. Un, pirinç unu, mısır unu, ince çekilmiş badem ve iri kırılmış Antep fıstıklarını ekleyip yoğurun. Hamurdan yarım mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Üst kısmı tepe olacak şekilde hamura şekil verin. Tüm malzemeyi bu şekilde hazırlayın. Yağlı kağıt konmuş fırın tepsisine dizin. Üzerlerine bütün Antep fıstıklarını birer tane olacak şekilde batırın. 160 derecede ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin. Fırını kapatıp tepsiyi fırından alın ve kurabiyeleri tepside 5 dakika bekletin. Ilık servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.