Armutlu hurmalı tart tarifi

Malzemeler:

Tabanı için

1.5 su bardağı hurma

1 su bardağı tuzsuz badem

1 tutam tuz

1 çay kaşığı vanilya esansı

Dolgusu için

1 tatlı kaşığı tereyağı

10 minik akça armut

2~3 dal taze kekik

3 yemek kaşığı bal



Hazırlanışı:

Hurmaların çekirdeklerini çıkartın. Tabanı için gerekli olan bütün malzemeyi rondodan çekin. Tart kalıbınızın tabanına bastırarak yayın. Dolgusu için, bir tavada tereyağını eritin. Armutları ikiye bölün ve tavaya alın. Bal ve taze kekik dallarını ilave edin. Birkaç dakika hafif sallayarak armutları ezmeden soteleyin ve ateşten alın. Ilınması için bekletin. Armutları tart tabanının üzerine yerleştirin. Taze kekik dallarıyla süsleyerek servis yapın.