Ayçekirdekli çiçek börek

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- kişilik -

Malzemeler

4 su bardağı un

20 gr yaş maya

Yarım su bardağı ılık su

1 yumurta

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı ayçiçek yağı

İç harcı için

500 gr pazı

2 soğan

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için

Ayçekirdeği içi



Hazırlanışı:

Yaş mayayı hamur yoğurma kabına alın. Ilık suyu ekleyip mayayı eritin. Yumurta, şeker, tuz, ılık süt ve ayçiçek yağını ekleyip karıştırın. Unu azar azar ilave edip hamuru yoğurun. Hamuru 2 eşit bezeye ayırın. Bezelerin birini 45 santim diğerini ise 50 santim çapında açın. Böreğin iç harcı için pazıların saplarını kesip yapraklarını bol suyla yıkayın ve suyunu süzün. Soğanları kıyıp zeytinyağında kavurun. İri parçalar şeklinde kesilmiş pazıyı ekleyip karıştırın. 45 santim çapındaki hamuru fırın tepsisi büyüklüğünde bir yağlı kağıdın üzerine alın. Harcın yarısını hamurun tam ortasına tepeleme koyun. Kalan harcı ise ortadaki harcın çevresine bir çember şeklinde yayın. Diğer büyük olan hamuru harcın üzerine yerleştirin. Ortadaki harcın üzerine gelecek şekilde bir kase kapatıp bastırın. Şekil aldıktan sonra kaseyi kaldırın. Yufkaların uçlarını yapıştırın. Keskin bir bıçakla çember şeklindeki harcın bulunduğu kısmı iki parmak kalınlığında olacak şekilde dilimleyin. Dilimleri kopmayacak şekilde yan yatırıp kesik kısımların alta ve üste gelmesini sağlayın. üzerine zeytinyağı sürüp orta kısma ayçekirdeği içi serpin. Böreği yağlı kağıtla birlikte fırın tepsisine alın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Sıcak veya ılık servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.