Ayranlı çekirdekli poğaça

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Ayranlı çekirdekli poğaça tarifi...

6 kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı koyu kıvamlı ayran

1 paket karbonat

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yumurta akı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı nane

1 çay bardağı ay çekirdeği içi

Yarım su bardağı zeytinyağı

2-2.4 su bardağı un



Hazırlanışı:

Ayranı bir yoğurma kabına alın. Karbonat ve limon suyunu ekleyip çatalla çırpın. Yumurta akı, rendelenmiş kaşar peyniri, ince kıyılmış maydanoz ve dereotunu ekleyin. Tuz, kırmızı pul biber, kekik, nane, ay çekirdeğini ve zeytinyağını ilave edip çatalla karıştırmaya devam edin. Unu da azar azar ilave edin. Yoğurarak, çok yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları ince uzun hale getirin ve fırın tepsisine yerleştirin. önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilık servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.