Bademli Kıtır Pasta
6 kişilik
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Malzemeler
Bademli Bisküvi
Tabanı İçin
170 gr bütün badem
pudra şekeri
37 gr un
5 yumurta akı
150 gr toz şeker
Beyaz Çikolatalı
Pastacı Kreması İçin
420 ml süt
2 yumurta sarısı
50 gr toz şeker
30 gr mısır nişastası
30 gr tereyağı
150 gr beyaz çikolata
Üzeri İçin
100 gr bitter
kuvertür çikolata
120 ml süt kreması
beyaz çikolata
Bademli Bisküvi Tabanının Hazırlanması
Fırını160 dereceye ayarlayın, tepsisine
yağlı kağıt serin. Bademleri pudra şekeri ile
birlikte mutfak robotunda çekin. Geniş bir
kabın içine alın ve unu da katarak karıştırın.
Yumurta aklarını mikser ile çırpın. Hafif
köpüklenmeye başladığında şekeri de ekleyip
çırpın. Yumurtaları un ve bademin olduğu
kabın içinde karıştırın. Tüm malzemeleri fırın
tepsinize dökün.
15-20 dakika kadar pişirin.
Beyaz Çikolatalı Pastacı
Kremasının Hazırlanması
Sütü ısıtın. Yumurta sarılarını şekerle çırpın.
Nişastayı ekleyin. Sütü üzerine dökün. Bu
karışımı tencereye alıp muhallebi kıvamı alana
kadar pişirin. Küçük parçalara ayırdığınız
çikolata ile tereyağını katıp soğutun.
Pastanın Bir Araya Getirilmesi
Hazırladığınız bisküvi tabandan iki pat
kesin. Birinci patın kremasını sürün. İkinci
patı kapatın ve kalan kremayı üzerine sürün.
Buzdolabında dinlendirin.
Çikolatayı içine katın, soğutun. Krema sürüp
servis edin.