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Bademli Kıtır Pasta

 6 kişilik   -
Malzemeler
Bademli Bisküvi

Tabanı İçin
170 gr bütün badem
pudra şekeri
37 gr un
5 yumurta akı
150 gr toz şeker

Beyaz Çikolatalı Pastacı Kreması İçin
420 ml süt
2 yumurta sarısı
50 gr toz şeker
30 gr mısır nişastası
30 gr tereyağı
150 gr beyaz çikolata

Üzeri İçin
100 gr bitter
kuvertür çikolata
120 ml süt kreması
beyaz çikolata

Bademli Bisküvi Tabanının Hazırlanması
Fırını160 dereceye ayarlayın, tepsisine yağlı kağıt serin. Bademleri pudra şekeri ile birlikte mutfak robotunda çekin. Geniş bir kabın içine alın ve unu da katarak karıştırın. Yumurta aklarını mikser ile çırpın. Hafif köpüklenmeye başladığında şekeri de ekleyip çırpın. Yumurtaları un ve bademin olduğu kabın içinde karıştırın. Tüm malzemeleri fırın tepsinize dökün. 15-20 dakika kadar pişirin.

Beyaz Çikolatalı Pastacı Kremasının Hazırlanması
Sütü ısıtın. Yumurta sarılarını şekerle çırpın. Nişastayı ekleyin. Sütü üzerine dökün. Bu karışımı tencereye alıp muhallebi kıvamı alana kadar pişirin. Küçük parçalara ayırdığınız çikolata ile tereyağını katıp soğutun.

Pastanın Bir Araya Getirilmesi
Hazırladığınız bisküvi tabandan iki pat kesin. Birinci patın kremasını sürün. İkinci patı kapatın ve kalan kremayı üzerine sürün. Buzdolabında dinlendirin.
Çikolatayı içine katın, soğutun. Krema sürüp servis edin.

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