Bademli Kıtır Pasta

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6 kişilik -

Malzemeler

Bademli Bisküvi



Tabanı İçin

170 gr bütün badem

pudra şekeri

37 gr un

5 yumurta akı

150 gr toz şeker



Beyaz Çikolatalı Pastacı Kreması İçin

420 ml süt

2 yumurta sarısı

50 gr toz şeker

30 gr mısır nişastası

30 gr tereyağı

150 gr beyaz çikolata



Üzeri İçin

100 gr bitter

kuvertür çikolata

120 ml süt kreması

beyaz çikolata



Bademli Bisküvi Tabanının Hazırlanması

Fırını160 dereceye ayarlayın, tepsisine yağlı kağıt serin. Bademleri pudra şekeri ile birlikte mutfak robotunda çekin. Geniş bir kabın içine alın ve unu da katarak karıştırın. Yumurta aklarını mikser ile çırpın. Hafif köpüklenmeye başladığında şekeri de ekleyip çırpın. Yumurtaları un ve bademin olduğu kabın içinde karıştırın. Tüm malzemeleri fırın tepsinize dökün. 15-20 dakika kadar pişirin.



Beyaz Çikolatalı Pastacı Kremasının Hazırlanması

Sütü ısıtın. Yumurta sarılarını şekerle çırpın. Nişastayı ekleyin. Sütü üzerine dökün. Bu karışımı tencereye alıp muhallebi kıvamı alana kadar pişirin. Küçük parçalara ayırdığınız çikolata ile tereyağını katıp soğutun.



Pastanın Bir Araya Getirilmesi

Hazırladığınız bisküvi tabandan iki pat kesin. Birinci patın kremasını sürün. İkinci patı kapatın ve kalan kremayı üzerine sürün. Buzdolabında dinlendirin.

Çikolatayı içine katın, soğutun. Krema sürüp servis edin.