Bademli kurabiye
Bey çayınız için lezzetli bir öneri
- kişilik
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Malzemeler
120 gr tereyağı
50 gr toz şeker
180 gr un
80 gr badem unu
80 gr beyaz çikolata
1 yumurta
Yarım paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 tutam tuz
Üzeri için
Pudra şekeri
30 gr eritilmiş beyaz çikolata
20 gr soyulmuş iç badem
Hazırlanışı
Fırını 180 dereceye ayarlayın. Beyaz çikolatayı benmari usulü eritin ve ılınmaya bırakın. Tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelene kadar mikserle çırpın. Un, badem unu, çikolata, yumurta, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Hamuru streç filme sarıp 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Dolaptan çıkınca yağlı kağıt arasında merdane ile 5 mm kalınlığında açın. 3 cm’lik yuvarlak kurabiye kalıbıyla kesin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika pişirin. Izgara teli üzerine alıp soğutun. Soğuyan bisküvilerin üzerine pudra şekeri serpin. Eritilmiş beyaz çikolatadan bir çay kaşığı dolusu kurabiyelerin ortasına dökün. Çikolataların üzerine soyulmuş birer tane bademi yapıştırın. Soğuduktan sonra servis yapın.