Hem pratik hem şekersiz kurabiye tarifi...
Malzemeler
• 1 su bardağı püre muz
• 1/2 su bardağı badem ezmesi
• 1/2 su bardağı yulaf ezmesi
• 1/4 çay kaşığı vanilya ekstresi
• 1/8 çay kaşığı tuz
Hazırlanışı
Fırınınızı önceden ısıtın. Tüm malzemeleri karıştırın. Fırın tepsisine karışımı kaşık yardımıyla veya elinizle harca şekil vererek dizin. 200 derece fırında 7-9 dakika kadar pişirin. Ardından 5 dakika kadar da fırının içinde soğumaya bırakın ve servis edin.
Sadece bir fincan yulaf bile vücudun gereksinim duyduğu protein ve lif ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayabiliyor.