menu

close

menu

close

menu

close

Bademli ve muzlu kurabiye

Hem pratik hem şekersiz kurabiye tarifi...

Malzemeler
• 1 su bardağı püre muz
• 1/2 su bardağı badem ezmesi
• 1/2  su bardağı yulaf ezmesi
• 1/4 çay kaşığı vanilya ekstresi
• 1/8 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı
Fırınınızı önceden ısıtın. Tüm malzemeleri karıştırın. Fırın tepsisine karışımı kaşık yardımıyla veya elinizle harca şekil vererek dizin. 200 derece fırında 7-9 dakika kadar pişirin. Ardından 5 dakika kadar da fırının içinde soğumaya bırakın ve servis edin.

Sadece bir fincan yulaf bile vücudun gereksinim duyduğu protein ve lif ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayabiliyor.

En çok okunanlar

Son Eklenenler