Hem pratik hem şekersiz kurabiye tarifi...

Malzemeler

• 1 su bardağı püre muz

• 1/2 su bardağı badem ezmesi

• 1/2 su bardağı yulaf ezmesi

• 1/4 çay kaşığı vanilya ekstresi

• 1/8 çay kaşığı tuz



Hazırlanışı

Fırınınızı önceden ısıtın. Tüm malzemeleri karıştırın. Fırın tepsisine karışımı kaşık yardımıyla veya elinizle harca şekil vererek dizin. 200 derece fırında 7-9 dakika kadar pişirin. Ardından 5 dakika kadar da fırının içinde soğumaya bırakın ve servis edin.



Sadece bir fincan yulaf bile vücudun gereksinim duyduğu protein ve lif ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayabiliyor.

