Baharatlı yulaflı bisküvi
Baharatlı yulaflı bisküvi tarifi
- kişilik
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Malzemeler
200 g yulaf ezmesi
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1.5 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı taze kekik
1 tatlı kaşığı taze nane
1 tatlı kaşığı taze biberiye
6-8 yemek kaşığı sıcak su
Hazırlanışı:
Yulaf ezmesi, zeytinyağı, tuz ve ince kıydığınız otları mutfak robotundan geçirin. Karıştırmaya devam ederken hamur toparlanmaya başlayana kadar su ilave edin. Hamuru unlanmış bir zemine alarak 5 mm inceliğinde açın. Yuvarlak bir bisküvi kalıbı ile parçalar keserek yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.