Baharatlı yulaflı bisküvi

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Baharatlı yulaflı bisküvi tarifi

- kişilik -

Malzemeler

200 g yulaf ezmesi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1.5 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı taze kekik

1 tatlı kaşığı taze nane

1 tatlı kaşığı taze biberiye

6-8 yemek kaşığı sıcak su



Hazırlanışı:

Yulaf ezmesi, zeytinyağı, tuz ve ince kıydığınız otları mutfak robotundan geçirin. Karıştırmaya devam ederken hamur toparlanmaya başlayana kadar su ilave edin. Hamuru unlanmış bir zemine alarak 5 mm inceliğinde açın. Yuvarlak bir bisküvi kalıbı ile parçalar keserek yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

