Bahçe böreği

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Tortilla ekmeği ile pratik bir tarif!

4 kişilik -

Malzemeler

3 tortilla ekmeği

1 dolmalık kırmızı biber

1 dolmalık sarı biber

3 yemek kaşığı dilimlenmiş siyah zeytin

1.5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Üzeri için

3 yemek kaşığı domates püresi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4-5 dal fesleğen

2-3 dal Frenk maydanozu



Hazırlanışı:

Tortilla ekmeklerinin arasına domates sosunu zeytinyağı ile karıştırıp sürün. Rendelenmiş kaşar peyniri serperek üst üste dizin. Üçüncü katın üzerine sırasıyla rendelenmiş kaşar peynirini, küp doğradığınız biberleri, dilimlenmiş siyah zeytini ekleyin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kaşar peyniri eriyene kadar pişirin. Üzerini fesleğen ve kıyılmış maydanoz yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



