Balkabak püreli rulo pastacıklar tarifi

Malzemeler:

4 yumurta

100 g pudra şekeri

120 g un

1 paket vanilya

Yarım paket hamur kabartma tozu

3 yemek kaşığı su

3 yemek kaşığı kakao

İç harcı için

500 g bal kabağı

1 su bardağı toz şeker

1 kahve fincanı su

200 ml krema

50 g ceviz içi

Üzeri için

75 g tereyağı

150 g pudra şekeri

1 çay kaşığı vanillin

20 ml portakal suyu

1 çay kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

Bir tutam tuz

300 g krem peynir

Süslemek için

Beyaz çikolata rendesi

File Antep fıstığı



Hazırlanışı:

Üst kreması için, oda ısısındaki tereyağını çırpıp krema haline getirin. Pudra şekerini ilave edip 1 dakika daha çırpın. Daha sonra sırasıyla vanilyayı, portakal suyunu, rendelenmiş portakal kabuğunu ve bir tutam tuzu ekleyin. Ayrı bir kapta krem peynirini iyice çırpıp pudra şekerli karışımla birleştirin. Karışımı buzdolabına aktarıp kek pişine dek dinlendirin. Yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın. Elenmiş unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ilave edin. 1 dakika daha çırpın. Kakaoyu birkaç yemek kaşığı ılık suda iyice karıştırıp çözülmesini sağlayın. Kakaoyu unlu karışıma ekleyip tekrar karıştırın. Hamuru yağlı kağıt serili fırın tepsisine ince bir tabaka olacak şekilde yayın. Pandispanya hamurunu önceden ısıtılmış 160 derece fırında, 20-25 dakika pişirin. İç malzemesi için, bal kabağını küp küp kesip bir tencereye alın ve üzerine şekeri ve suyu ilave edin. Bal kabakları yumuşayana kadar pişirin. Soğuyunca püre haline getirin. Ayrı bir cam kapta kremayı iyice çırpın. Balkabağı püresini ve ceviz içini ilave edin. Pandispanya pişince fırından alın. Küçük dikdörtgen hamurlar kesin. Her hamurun kenarına iç malzemeden paylaştırın. Rulo şekilnde sarıp kenar kısmı altta kalacak şekilde servis tabağına yerleştirin. Üzerlerine spatula yardımı ile hazırladığınız kremadan sürün. Beyaz çikolata rendesi ve file Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.