Ballı çıtır kurabiye

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- kişilik -

Malzemeler

250 gr. un

2 tatlı kaşığı pişirme sodası

50 gr. şeker

Yarım su bardağı bal

25 gr. çam fıstığı

50 gr. tereyağı (küp küp doğranmış)

1 su bardağı pudra şekeri

1 yemek kaşığı bal



Un, pişirme sodası ve şekeri bir kaseye eleyin. Tereyağını karıştırın. Balı küçük bir tavaya koyun ve akışkan bir kıvama gelene kadar ısıtın. Kuru karışımın üzerine dökün ve yoğurun. Hamuru ikiye bölüp yarısını 20 parçaya ayırıp yuvarlayın. Topları tepsiye yerleştirin ve düzleştirin. 200 derecede ısıtılmış fırında 6-8 dakika pişirin. Kalan hamuru da 20 parçaya ayırın. Parçaları çam fıstığına bulayın. 6-8 dakika fırında pişirin. Soğumaya bırakın.



Süslemesi

Tereyağı, pudra şekeri ve balı çırpın. Karışımı pişen kurabiyelerin arasına sürün ve servis edin.