Ballı çıtırlı çikolatalı tart

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- kişilik -

Malzemeler

8 baklavalık yufka

Tereyağı (eritilmiş)

İç harcı için

300 gr bitter çikolata

300 ml krema

3 yumurta

Ballı çıtırlar için

4 yemek kaşığı bal

200 gr toz şeker

1 çay kaşığı karbonat



Hazırlanışı:

Büyük bir parça yağ lı kağ ıdı tezgah üzerine yayıp tereyağ ı sürün. Bal ve şekeri derin bir tencereye alın. Orta ate şte karamelize olana kadar piş irin. Karbonatı ekleyip tahta ka şıkla hızlı hareketlerle karış tırın. Hazırladığ ınız karameli hiç bekletmeden ya ğlanmış yağ lı kağ ıdın üzerine dökün. Ka şığ ın tersiyle üzerini düzleyerek kağ ıdın üzerine yayın. Katılaş ana kadar bekletin. Baklavalık yufkaların arasına hafifçe tereyağ ı sürerek ve kenarları dış arı taş acak ş ekilde 23 cm’lik kelepçeli bir kalıba dizin. Taş an kenarları bıçakla kesin. İç harcı için, çikolatayı küçük parçalar şeklinde kırıp benmari usulü eritin. Kremayı ba şka bir tencereye alıp hafif ısıtın. Tencereyi ocaktan alın. Yumurtaları cam kasede mikserle çırpın. Kremayı çırparak yumurtaları ekleyin. Kremalı karış ımı ılınmış çikolataya ekleyip karış tırın. Hazırladığ ınız çikolatalı harcı kalıba doldurun. önceden ısıtılmış 170 derece fırında 45 dakika pi şirin. Ballı çıtırı iri parçalar şeklinde kırın. Tartı fırından aldıktan sonra ılınana kadar bekletin. Kalıptan çıkarıp üzerini ballı çıtırlarla süsleyip servis yapın.