Ballı çıtırlı çikolatalı tart
- kişilik
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Malzemeler
8 baklavalık yufka
Tereyağı (eritilmiş)
İç harcı için
300 gr bitter çikolata
300 ml krema
3 yumurta
Ballı çıtırlar için
4 yemek kaşığı bal
200 gr toz şeker
1 çay kaşığı karbonat
Hazırlanışı:
Büyük bir parça yağ�lı kağ�ıdı tezgah üzerine yayıp tereyağ�ı sürün. Bal ve �şekeri derin bir tencereye alın. Orta ate�şte karamelize olana kadar piş�irin. Karbonatı ekleyip tahta ka�şıkla hızlı hareketlerle karış�tırın. Hazırladığ�ınız karameli hiç bekletmeden ya�ğlanmış �yağ�lı kağ�ıdın üzerine dökün. Ka�şığ�ın tersiyle üzerini düzleyerek kağ�ıdın üzerine yayın. Katılaş�ana kadar bekletin. Baklavalık yufkaların arasına hafifçe tereyağ�ı sürerek ve kenarları dış�arı taş�acak ş�ekilde 23 cm’lik kelepçeli bir kalıba dizin. Taş�an kenarları bıçakla kesin. İç harcı için, çikolatayı küçük parçalar �şeklinde kırıp benmari usulü eritin. Kremayı ba�şka bir tencereye alıp hafif ısıtın. Tencereyi ocaktan alın. Yumurtaları cam kasede mikserle çırpın. Kremayı çırparak yumurtaları ekleyin. Kremalı karış�ımı ılınmış �çikolataya ekleyip karış�tırın. Hazırladığ�ınız çikolatalı harcı kalıba doldurun. önceden ısıtılmış �170 derece fırında 45 dakika pi�şirin. Ballı çıtırı iri parçalar �şeklinde kırın. Tartı fırından aldıktan sonra ılınana kadar bekletin. Kalıptan çıkarıp üzerini ballı çıtırlarla süsleyip servis yapın.