menu

close

menu

close

menu

close

Ballı çıtırlı çikolatalı tart

 - kişilik   -
Malzemeler
8 baklavalık yufka
Tereyağı (eritilmiş)
İç harcı için
300 gr bitter çikolata
300 ml krema
3 yumurta
Ballı çıtırlar için
4 yemek kaşığı bal
200 gr toz şeker
1 çay kaşığı karbonat

Hazırlanışı:
Büyük bir parça yağlı kağıdı tezgah üzerine yayıp tereyağı sürün. Bal ve şekeri derin bir tencereye alın. Orta ateşte karamelize olana kadar pişirin. Karbonatı ekleyip tahta kaşıkla hızlı hareketlerle karıştırın. Hazırladığınız karameli hiç bekletmeden yağlanmış yağlı kağıdın üzerine dökün. Kaşığın tersiyle üzerini düzleyerek kağıdın üzerine yayın. Katılaşana kadar bekletin. Baklavalık yufkaların arasına hafifçe tereyağı sürerek ve kenarları dışarı taşacak şekilde 23 cm’lik kelepçeli bir kalıba dizin. Taşan kenarları bıçakla kesin. İç harcı için, çikolatayı küçük parçalar şeklinde kırıp benmari usulü eritin. Kremayı başka bir tencereye alıp hafif ısıtın. Tencereyi ocaktan alın. Yumurtaları cam kasede mikserle çırpın. Kremayı çırparak yumurtaları ekleyin. Kremalı karışımı ılınmış çikolataya ekleyip karıştırın. Hazırladığınız çikolatalı harcı kalıba doldurun. önceden ısıtılmış 170 derece fırında 45 dakika pişirin. Ballı çıtırı iri parçalar şeklinde kırın. Tartı fırından aldıktan sonra ılınana kadar bekletin. Kalıptan çıkarıp üzerini ballı çıtırlarla süsleyip servis yapın.

En çok okunanlar

Son Eklenenler