Beş çayı için lezzetli bir öneri...

Malzemeler

Tart hamuru için

600 g un

125 g toz şeker

1 tutam tuz

400 g tereyağı

2 yumurtanın sarısı

4 yemek kaşığı soğuk su

Dolgusu için

300 g beyaz çikolata

200 ml krema

Üzeri için

1 su bardağı Frenk üzümü



Hazırlanışı:

Hamuru için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir kaseye alın. Sert kıvamlı bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Hamuru streç filme sarıp buzdolabında en az iki saat dinlendirin. Dinlenen hamuru unlanmış tezgah üzerine alın ve tart kalıbınızın boyutlarında açın. Hamuru hafif yağladığınız tart kalıbına kenarlarını yukarı doğru çekerek yerleştirin. Üzerine çatalla delikler açın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Dolgusu için beyaz çikolatayı küçük parçalara bölüp benmari usulü eritin. Kremayı ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Beyaz çikolatalı dolguyu ılınan tartın üzerine ilave edin. Frenk üzümü ile süsleyerek soğuk servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

