Beş çayı için lezzetli bir öneri...
Malzemeler
Tart hamuru için
600 g un
125 g toz şeker
1 tutam tuz
400 g tereyağı
2 yumurtanın sarısı
4 yemek kaşığı soğuk su
Dolgusu için
300 g beyaz çikolata
200 ml krema
Üzeri için
1 su bardağı Frenk üzümü
Hazırlanışı:
Hamuru için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir kaseye alın. Sert kıvamlı bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Hamuru streç filme sarıp buzdolabında en az iki saat dinlendirin. Dinlenen hamuru unlanmış tezgah üzerine alın ve tart kalıbınızın boyutlarında açın. Hamuru hafif yağladığınız tart kalıbına kenarlarını yukarı doğru çekerek yerleştirin. Üzerine çatalla delikler açın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Dolgusu için beyaz çikolatayı küçük parçalara bölüp benmari usulü eritin. Kremayı ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Beyaz çikolatalı dolguyu ılınan tartın üzerine ilave edin. Frenk üzümü ile süsleyerek soğuk servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.