Beyaz peynirli ve domatesli kese börek tarifi

Malzemeler:

Hamuru için

500 g un

1 tatlı kaşığı tuz

220 g tereyağı

1/3 su bardağı buzlu su

Dolgusu için

400 g kokteyl domates

1 soğan

50 ml zeytinyağı

Tuz

Karabiber

200 g beyaz peynir

3 yemek kaşığı taze kekik yaprağı

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı su



Hazırlanışı:

Un, tuz ve tereyağı parçalarını mutfak robotunda ekmek kırıntısı gibi oluncaya kadar karıştırın. Hamur toparlanıncaya kadar azar azar su ekleyip karıştırmaya devam edin. Hamuru iki eşit parçaya ayırıp streç filme sarın ve üzerine elinizle hafifçe bastırarak yassılaştırın. Buzdolabında bir saat bekletin. Hamurları unlanmış zeminde merdane ile 3 mm kalınlığında açın. 11 cm’lik kareler kesin ve yağlanmış muffin kalıplarının içlerine yerleştirin. 30 dakika buzdolabında soğutun. Fırını 200 dereceye ayarlayın. Domatesleri ortadan ikiye kesip fırın tepsisine aktarın. Soğanı ince dilimleyip domateslere ekleyin. Tuz, karabiber ve zeytinyağı ile harmanlayıp fırında 20 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Beyaz peyniri uflayıp kekik yaprakları ile harmanlayın. Yarısını hamurların içlerine paylaştırın. Üzerine domates karışımını ekleyin. Kalan beyaz peyniri serpiştirip dört köşesini ortaya doğru kapatın. Yumurta sarısı ile suyu bir kasede karıştırıp fırça ile hamurların üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.