Biberli kurabiye

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6 kişilik -

Malzemeler

1 çay bardağı süzme yoğurt

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı tereyağı

1 yumurta akı

450 gr hazır kek unu

1 yemek kaşığı tatlı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

1 yumurtanın sarısı



Hazırlanışı:

Süzme yoğurdu bir kaseye alın. Eritilip ılınmış tereyağı, zeytinyağı ve yumurta akını ekleyin. Bir çatalla iyice karıştırın. Salça, tatlı pul biber, tuz ve naneyi ekleyip çırpmaya devam edin. Kek ununu ilave edip karışımı yoğurun. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Hamuru hafifçe un serpilmiş bir zeminde yarım santim kalınlığında açın. Yuvarlak bir kalıpla kesip yağlı kağıt konulmuş fırın tepsisine dizin. üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Sıcak veya ılık servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

