Çamlıca simidi

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Çamlıca simidi tarifi...

8 kişilik -

Malzemeler

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı yaş maya

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı mahlep

1 yemek kaşığı toz şeker

Su

Tuz

Üzeri için

Yumurta sarısı

Susam



Hazırlanışı:

Unu yoğurma kabına eleyin. Maya, süt ve şekeri bir kasede eritip una ilave edin. 10 dakika bekletin. Zeytinyağı, mahlep, tuz ve yavaşça suyu ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Ilık bir yerde 1 saat mayalanması için bekletin. Yumurta büyüklüğünde parçalar kopararak her parçadan 15 cm’lik şeritler elde edin. İki şeridi uçlarından tutarak ters yönlere doğru bükün ve birleştirin. Tüm hamuru aynı şekilde hazırlayarak tepsiye dizin ve mayalanması için bekletin. Üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpin. Önceden ısıttığınız 170 derece fırında pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

