Çekirdekli halka tarifi

Malzemeler:

250 g margarin, oda ısısında

150 g yoğurt

100 ml zeytinyağı

1 paket kabartma tozu

540 g un

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için

1 yumurta akı

4 yemek kaşığı ay çekirdeği içi



Hazırlanışı:

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Margarin, zeytinyağı, yoğurt ve tuzu bir kapta karıştırın. Un ve kabartma tozunu ekleyerek yoğurun. Hamurdan parçalar kopartıp tezgahta yuvarlayarak uzatın ve uçlarını birleştirerek halka şekli verin. Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin. Halkaların üzerine yumurta akı sürüp ay çekirdeği içi serpiştirin. Fırında kızarıncaya kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.