Çekirdekli halka tarifi
Malzemeler:
250 g margarin, oda ısısında
150 g yoğurt
100 ml zeytinyağı
1 paket kabartma tozu
540 g un
1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için
1 yumurta akı
4 yemek kaşığı ay çekirdeği içi
Hazırlanışı:
Fırını 180 dereceye ayarlayın. Margarin, zeytinyağı, yoğurt ve tuzu bir kapta karıştırın. Un ve kabartma tozunu ekleyerek yoğurun. Hamurdan parçalar kopartıp tezgahta yuvarlayarak uzatın ve uçlarını birleştirerek halka şekli verin. Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin. Halkaların üzerine yumurta akı sürüp ay çekirdeği içi serpiştirin. Fırında kızarıncaya kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.