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Cevizli Brownie (Baileys Sosla)

 8 kişilik   -
Malzemeler
70 gr kakao
70 gr elenmiş un
300 gr bitter çikolata
210 gr şeker
4 adet yumurta
1 çay bardağı
iri kıyılmış ceviz
240 gr eritilmiş tereyağı
3 yemek kaşığı
Baileys

Hazırlanışı
Fırını180 derecede ısıtın. Bir kapta un ve kakaoyu karıştırın. Çikolatayı benmari usulü (Su dolu tencereyi ocağa oturtup içine ısıya dayanıklı ve küçük parçalar haline getirdiğiniz çikolataları koyun. Su kaynadıkça çikolata su buharı nedeniyle eritmeye başlar, bu metoda benmari usulü deniliyor) eritin. Derin bir kapta mikserle yumurta ve şekeri çırpın. Eritilmiş tereyağı ile unlu karışımı da ilave ederek çırpmaya devam edin. En son çikolata ve cevizi ekleyin ve kaşıkla hafif karıştırın. Kelepçeli 20 cm’lik bir kalıbı yağlayın ve karışımı kalıba dökün. Isıtılmış fırında kabuk tutuncaya kadar pişirin. (Bir kürdanla pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kürdanı batırın, temiz çıkarsa pişmiş demektir.) Brownie hafif ılıkken Baileys’i üzerine paylaştırın. Eğer küçük servis tabakları kullanılacaksa Baileys’i her bir parçaya paylaştırın ve servis yapın.

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