Cevizli Brownie (Baileys Sosla)
8 kişilik
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Malzemeler
70 gr kakao
70 gr elenmiş un
300 gr bitter çikolata
210 gr şeker
4 adet yumurta
1 çay bardağı
iri kıyılmış ceviz
240 gr eritilmiş tereyağı
3 yemek kaşığı
Baileys
Hazırlanışı
Fırını180 derecede ısıtın. Bir kapta un
ve kakaoyu karıştırın. Çikolatayı benmari
usulü (Su dolu tencereyi ocağa oturtup
içine ısıya dayanıklı ve küçük parçalar
haline getirdiğiniz çikolataları koyun. Su
kaynadıkça çikolata su buharı nedeniyle
eritmeye başlar, bu metoda benmari
usulü deniliyor) eritin. Derin bir kapta
mikserle yumurta ve şekeri çırpın. Eritilmiş
tereyağı ile unlu karışımı da ilave ederek
çırpmaya devam edin. En son çikolata
ve cevizi ekleyin ve kaşıkla hafif karıştırın.
Kelepçeli 20 cm’lik bir kalıbı yağlayın ve
karışımı kalıba dökün. Isıtılmış fırında kabuk
tutuncaya kadar pişirin. (Bir kürdanla pişip
pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kürdanı
batırın, temiz çıkarsa pişmiş demektir.)
Brownie hafif ılıkken Baileys’i üzerine
paylaştırın. Eğer küçük servis tabakları
kullanılacaksa Baileys’i her bir parçaya
paylaştırın ve servis yapın.