Cevizli Hilal Kurabiye

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4 kişilik -

Malzemeler

250 gr oda ısısında yumuşatılmış tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

1 yumurta

1 çay kaşığı hamur kabartma tozu

3 su bardağı un

1 paket şekerli vanilin

Üzeri için:

100 gr bitter çikolata

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi



Hazırlanışı:

Hamur kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin ve pudra şekerinin 3/4’ünü bir kasede karıştırın. Diğer malzemeleri ekleyip yoğurun. Hamuru ikiye bölüp iki adet silindir şeklinde yuvarlayın. Silindirleri 2 cm’lik parçalar şeklinde kesin. Her parçaya nal şekli verin. önceden ısıtılmış 160 derece fırında 10-12 dakika pişirin. çikolatayı benmari usulü eritin. Kurabiyelerin yarısını eritilmiş çikolataya ve ceviz içine bulayın. çikolata donduktan sonra servis yapın.