Cevizli Hilal Kurabiye
4 kişilik
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Malzemeler
250 gr oda ısısında yumuşatılmış tereyağı
1 su bardağı pudra şekeri
1 yumurta
1 çay kaşığı hamur kabartma tozu
3 su bardağı un
1 paket şekerli vanilin
Üzeri için:
100 gr bitter çikolata
1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
Hazırlanışı:
Hamur kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin ve pudra şekerinin 3/4’ünü bir kasede karıştırın. Diğer malzemeleri ekleyip yoğurun. Hamuru ikiye bölüp iki adet silindir şeklinde yuvarlayın. Silindirleri 2 cm’lik parçalar şeklinde kesin. Her parçaya nal şekli verin. önceden ısıtılmış 160 derece fırında 10-12 dakika pişirin. çikolatayı benmari usulü eritin. Kurabiyelerin yarısını eritilmiş çikolataya ve ceviz içine bulayın. çikolata donduktan sonra servis yapın.