Cheddar peynirli tart

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- kişilik -

Malzemeler

10 baklava yufkası

100 gr tereyağı

100 gr cheddar peyniri

10 dilim dana jambon

1 kabak

1 kırmızıbiber

1 çay bardağı krema

1 sivri biber

2 dal taze soğan

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Taze kekik



Hazırlanışı:

Baklava yufkalarının aralarına eritilmiş tereyağı sürerek üst üste dizin. Yağlanmış tart kalıbına kenarlarını büzerek yerleştirin. 200 derece fırında 2-3 dakika pişirin. Fırından alın. Kabağı yarım ay şeklinde doğrayıp zeytinyağında soteleyin. Biberlerin çekirdeklerini temizleyip küçük küp şeklinde doğrayın ve kabaklara ekleyin. Krema, ince doğranmış soğan, kekik, doğranmış jambon, tuz ve karabiber ekleyip harmanlayın. Ilındıktan sonra doğranmış peynir ilave edin ve karışımı yufka çanağının içine yerleştirin. 200 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Ilık servis yapın.