Çikolatalı sandviç kurabiye tarifi

Malzemeler:

125 gr yumuşatılmış tereyağı

1 su bardağı esmer şeker

3 yemek kaşığı toz şeker

1 yumurta

1 paket vanilya

2.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Yarım tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı rendelenmiş çikolata

Ortası için

150 gr bitter çikolata

25 gr margarin



Hazırlanışı:

Tereyağı ve şekerleri krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Yumurta ve vanilyayı ekleyip çırpmaya devam edin. Bir kapta un, kabartma tozu, çikolata ve tuzu karıştırıp diğer karışıma ekleyip yoğurun. Hamuru mutfak tezgahına alıp merdane ile 3 mm kalınlığında açın. Yuvarlak kalıpla veya bir bardakla yuvarlaklar çıkarın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. 30 dakika buzdolabında beklettikten sonra 150 derece ayarlı fırında pişirin. Tel ızgara üzerine alarak soğumaya bırakın. Çikolatayı benmari usulü eritip içine margarin ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın. Pişen kurabiyelerin yarısının üzerine eritilmiş çikolatadan sürüp, kalanları üzerlerine kapatarak sandviçleri hazırlayın. Servis yapın.