Damla çikolatalı fındıklı bar kurabiye tarifi

Malzemeler:

270 g un

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

1 tutam tuz

1.5 su bardağı tereyağı

3 su bardağı esmer şeker

3 yumurta

2 çay kaşığı vanilya

1 su bardağı damla bitter çikolata

2 su bardağı iri çekilmiş fındık

Üzeri için

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Un, kabartma tozu ve tuzu bir kaba eleyin. Tereyağı ve esmer şekeri derin bir karıştırma kabına alarak 2 dakika çırpın. Elediğiniz unlu karışımı da ekleyip 1-2 dakika daha çırpın. Yumurtaları tek tek ilave edip çırpmaya devam edin. Vanilyayı ilave edin. Çikolata ve fındığı ekleyerek bir tahta kaşık yardımıyla 1-2 dakika karıştırın. 20x20 cm ölçülerinde bir kalıbı yağlayın. Hamuru kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyin. Üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.