Damla sakızlı beyaz kurabiye tarifi

Malzemeler

100 g tereyağı

3 yemek kaşığı pudra şekeri

1 yemek kaşığı damla sakızı macunu

2.5 su bardağı un

1.5 çay bardağı buğday nişastası

1 çay bardağı Ayçiçek yağı

Üzeri için

Pudra şekeri

Hazırlanışı:

Tereyağı, pudra şekeri ve damla sakızı macununu geniş bir kaba alarak yoğurun. Hamur hafif toparlanmaya başlayınca un, buğday nişastası ve Ayçiçek yağını ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Tel ızgara üzerine alıp soğutun. Üzerlerine pudra şekeri serperek servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

