Dil peynirli baklava böreği

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Dil peynirli baklava böreği tarifi...

8 kişilik -

Malzemeler

6 hazır baklava yufkası

6 yemek kaşığı zeytinyağı

200 gr rendelenmiş dil peyniri

Üzeri için

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 yumurtanın sarısı



Hazırlanışı

Yufkaları teker teker tezgaha alın ve 1 kaşık zeytinyağı ile yağlayın. Arasına rendelediğiniz dil peynirini koyarak rulo şeklinde sarın. Her yufka için aynı işlemi tekrarlayın. Ruloları yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Üzerine ayçiçek yağıyla birlikte çırptığınız yumurta sarısını sürün. önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 12-15 dakika pişirin. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

