Fındıklı ve çikolatalı shortbread
6 kişilik
Malzemeler
Yarım su bardağı fındık
1 su bardağı tereyağı (yumuşatılmış)
1/4 su bardağı toz şeker
1/4 su bardağı esmer şeker
1 tutam tuz
1 paket vanilya
2.5 su bardağı un
113 gr bitter çikolata
Hindistan cevizi
Hazırlanışı:
Fırını 180 dereceye ayarlayın. 1/4 su bardağı tereyağını sos tenceresine alıp orta ateşte eritin. Ocağı kısıp 5 dakika kızdırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Kalan tereyağını mikserle çırpın. Şekerleri ve vanilyayı ekleyip çırpmaya devam edin. Kahverengi tereyağını ve unun yarısını ekleyip mikserle çırpın. Kalan un ve fındıkları ekleyip elle yoğurun. Hamuru ikiye bölün ve her parçayı yağlı kağıt serili tezgahta 20 cm çapında açın. Çatalla üzerine delikler oluşturup tepsiye aktarın. 8 dilim oluşturup fırında hafif kızarıncaya kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Soğumaya bırakın. Çikolatayı benmari usulü eritip her dilimin kalın tarafını çikolataya batırın. Üzerine hafif Hindistan cevizi ve fındık serpiştirip donuncaya kadar bekletin. Servis yapın.