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Malzemeler

100 g mantar

20 g tereyağı

Yarım yemek kaşığı ince kıyılmış taze biberiye

1 diş sarımsak

20 g iri kırılmış fındık

2 dilim ekmek

50 g taze kaşar peyniri

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Yapışmaz yüzeyli bir tavada tereyağını eritin ve dilimlediğiniz mantarları ekleyip soteleyin. İnce kıyılmış biberiye, ezilmiş sarımsak, fındık ve baharatları ekleyerek 1-2 dakika daha soteleyip ocaktan alın. Ekmek dilimlerinin bir yüzünü ızgarada kızartın. Kızartılmayan yüzeyine tereyağı sürerek yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Hazırladığınız mantarlı harcı ekmek dilimlerinin üzerlerine paylaştırın. Üzerlerini dilimlenmiş kaşar peyniriyle kapatarak önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynirler eriyinceye kadar 7-8 dakika pişirin. Tuz ve karabiberle tatlandırarak sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

