Fırında çiğ börek

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- kişilik

Malzemeler

3 yufka

500 gr kıyma

1 büyük soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 yumurta sarısı

Üzeri için

Susam

Çörekotu



Hazırlanışı

Kıymayı bir kaba alın. Soğanı rendeleyip kıymaya ilave edin. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Bir yufkanın tamamını düz bir alana yayıp üzerini fırça yardımıyla yağlayın. Yufkanın tam ortasına hazırladığınız kıyma harcından yayın. Kenarından tutup diğer yarısının üzerine katlayın ve çok sıkmadan sarın. Uçlarından tutup içe doğru kıvırın ve yağlanmış fırın tepsisine alın. Aynı işlemi diğer yufkalar için de tekrarlayın. Hazırladığınız börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. üzerine susam ve çörekotu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Ilık servis yapın.