Glazürlü bisküvi

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Lezzetli ve gösterişli!

8 kişilik -

Malzemeler

225 gr un

175 gr tereyağı

130 gr toz şeker

1 yumurta sarısı

Üzeri için

1 çay bardağı pudra şekeri

1 yemek kaşığı soğuk su

Birkaç damla limon suyu



Hazırlanışı:

Tereyağı ve şekerin yarısını bir cam kaseye koyup tahta kaşıkla pürüzsüz kremamsı bir kıvam elde edinceye kadar karıştırın. Unu ve küp şeklinde doğranmış tereyağını mutfak robotuna koyup kırıntı haline gelene kadar çırpın. Tereyağlı şekeri ve yumurta sarısını da robota ekleyin. Malzemeler hamur haline gelene kadar robotu çalıştırmaya devam edin. Alüminyum folyoya sararak en az 30 dakika dinlendirin. Dinlenen hamuru unlu bir yüzey üzerinde açın ve istediğiniz şekilli kalıplarla kesin. Fırın tepsisine dizip önceden 280 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 10 dakika pişirin. Glazür için pudra şekeri, soğuk su ve limon suyunu bir kasede karıştırın. Bisküvilerin üzerini glazürle süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

