Güllaç böreği

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4 kişilik -

Malzemeler

3 yumurta

2 su bardağı süt

Tuz

1/3 su bardağı Ayçiçek yağı

1 paket güllaç yaprağı

İç harcı için

2 kırmızı biber

4 yemek kaşığı zeytinyağı

150 g lor peyniri

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Geniş bir kaseye yumurtaları kırın. Ilık süt, tuz ve Ayçiçek yağını ekleyip karıştırın. Yuvarlak bir fırın tepsisini yağlayın. Güllaç yapraklarının yarısını iri parçalar halinde kırın ve aralarına hazırladığınız karışımdan dökerek tepsiye dizin. Kırmızı biberleri ince şeritler halinde doğrayıp zeytinyağında soteleyin. Lor peyniri, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Karışımı tepsideki güllaçların üzerine yayın. Kalan güllaç yapraklarını da kırın. Sos ile ıslatarak harcın üzerine kapatın. Kalan sosu üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Dilimleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.