Hellim peynirli rulo börek

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Hellim peynirli ve ıspanaklı lezzetli bir börek tarifi...

4 kişilik -

Malzemeler

1 dolmalık biber

1 patlıcan

1 kabak

1 kırmızı kapya biberi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yufka

50 g ıspanak

60 g hellim peyniri

1 yumurta

Yarım çay bardağı süt

Tuz



Hazırlanışı:

Patlıcan, kabak ve biberileri ince dilimleyin. Tavada zeytinyağında soteleyin. Bir kapta yumurta, süt ve tuzu birlikte çırpın. Yufkaların aralarına bu karışımı sürün. Yufkanın uç kısmına patlıcan, kabak, dolmalık biber, ıspanak yaprağı ve hellim peynirini sırasıyla üst üste dizin. Yufkanın kenarlarını içe doğru kapatıp rulo şeklinde sarın. Üzerine süt ve yumurta karışımından sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika kızarana kadar pişirin.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.