Hindistan cevizli nal kurabiye tarifi

Malzemeler:

4 yumurta akı

4 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı un

2.5 su bardağı hindistan cevizi

90 gr bitter çikolata



Hazırlanışı:

Yumurta aklarını bir kaseye alıp toz şeker ile birlikte çırpın. Un, vanilya ve hindistan cevizini ekleyip karıştırın. Karışımı düz uçlu krema sıkma torbasına doldurun. Yağlı kağıt serili tepsiye hamuru aralıklarla nal şeklinde sıkın. 135 dereceye ayarlanmış fırında kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkartıp soğumaya bırakın. Çikolatayı benmari usulü eritip soğuyan kurabiyelerin uç kısımlarını çikolataya batırın. Çikolatalar donunca servis yapın.