Hint böreği

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Hint böreği tarifi

8 kişilik -

Melzemeler

2 patates

Yarım su bardağı haşlanmış bezelye

3 yemek kaşığı kuş üzümü

2 yemek kaşığı kıyılmış taze kişniş

2 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Yarım tatlı kaşığı kıyılmış acı biber

Yarım çay kaşığı tarçın

8 kare milföy hamuru

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Naneli yoğurt için

200 gr yoğurt

Yarım su bardağı ayran

3 yemek kaşığı nane

Yarım tatlı kaşığı kimyon



Hazırlanışı

Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun ve küçük parçalar şeklinde kesin. Patates, haşlanmış bezelye, kuş üzümü, kişniş, limon suyu, kimyon, kırmızı toz biber, kıyılmış acı biber ve tarçını bir kapta karıştırın. Milföy hamurlarını 10 cmlik daireler şeklinde kesin. Kestiğiniz dairenin bir tarafına hazırladığınız karışımı paylaştırın. Diğer tarafını harcın üzerine kapatın. Kapadığınız kenarları açılmaması için çatal ucuyla ezerek birleştirin. Ayçiçek yağını tavada ısıtıp börekleri kızartın. Naneli yoğurt için, yoğurt, ayran, nane ve kimyonu bir kasede karıştırın. Börekle birlikte servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

