İncirli ve hurmalı ravyoli kurabiye

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- kişilik -

Malzemeler

175 gr tam buğday unu

1 tutam tuz

1/4 tatlı kaşığı karbonat

65 gr tuzsuz tereyağı

75 gr pudra şekeri

1 çırpılmış yumurta sarısı

İç harcı için

115 gr kuru incir

50 gr çekirdekleri çıkarılmış hurma

1 yemek kaşığı kıyılmış ceviz

2 tatlı kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı bal

Üzeri için

Süt

Elenmiş pudra şekeri



Hazırlanışı

Un, karbonat ve tuzu bir kaseye eleyin. Tereyağını ekleyip yoğurun. Pudra şekeri ve yumurta sarısını ekleyerek yoğurun. Alüminyum folyoya sarın ve 30 dakika buzdolabında soğutun. Fırını önceden 180 dereceye ayarlayın. İç malzemesini hazırlamak için tüm malzemeyi bir mutfak robotuna koyun ve iyice ezilene kadar karıştırın. Hamurun yarısını unlu bir yüzeyin üstünde 3 milimetre kalındığında kare şeklinde açın. İç harcından birer tatlı kaşığı dolusu alarak ravyoli yapar gibi hamurun üstüne düzgünce yerleştirin. Kalan hamuru biraz daha büyük bir kare şeklinde açın. Açtığınız hamuru üzerine yerleştirin ve malzeme dolu tümseklerin etrafına bastırın. Zikzak bir hamur kesiciyle iç malzemesi dolu tümseklerin arasını kare şeklinde kesin. Kurabiyeleri fırın tepsilerine yerleştirin ve her birinin üzerine az miktarda süt sürün. Kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Bir spatula kullanarak kurabiyeleri soğuması için bir tel ızgaranın üzerine alın. Soğuduğunda pudra şekeri serpip servis yapın.