Ispanak püreli ve mozzarellalı pizza tarifi

Malzemeler:

1 hazır ekmek hamuru

200 g un

100 g su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Ispanak püresi için:

2 adet suda mozzarella peyniri

1 demet ıspanak

1 yemek kaşığı margarin

1 yemek kaşığı un

Yarım çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

100 g gravyer peyniri

Yarım çay kaşığı karabiber

1 su bardağı kaynar süt

Üzeri için:

10 dilim pastırma

1 dolmalık sarı biber

1 kapya biber

2 top mozzarella peyniri



Hazırlanışı:

Ekmek hamuruna unu, suyu ve zeytinyağını ekleyin. Pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurun üzerini örtün, ılık bir ortamda yarım saat dinlenmeye bırakın. Üzeri için margarini ve unu birlikte kavurun. Yıkayıp süzdükten sonra irice doğradığınız ıspanakları ekleyin. Birkaç dakika kavurup tuzu, karabiberi ve şekeri ilave edin. Kaynar sütü ekleyin ve sürekli karıştırarak 10 dakika boyunca pis¸irin. Ocaktan inmeye yakın blenderda püre haline gelene kadar ezin. En son gravyer peynirini ekleyerek tatlandırın. Karışımı soğumaya bırakın. Mayalandırdığınız hamuru 4 es¸it parçaya ayırın. Un serpilmiş tezgahın üzerinde oklava yardımı ile istediğiniz incelikte veya kalınlıkta açın.Üzerine ıspanak püresinden yayın. Pastırma parçaları, dilimlenmiş mozzarella peyniri ve jülyen doğranmış biberleri dekoratif bir şekilde yerleştirin. 200 dereceye ayarlı fırında 15 dakika pis¸irin ve fırından alıp sıcak servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.