Mutfak Atölyesi'nden Zeynep Karahan'dan yılbaşı partinizde konuklarınıza sunabileceğiniz nefis bir öneri...

Prodüksiyon: Aytaç Gozzi

Fotoğraf: Ozan Kutsal



Malzemeler:

200 g un

130 g tereyağı (küp kesilmiş soğuk),

90 g pudra şekeri

60 g badem unu

30 g toz kakao

4 yumurta sarısı

Bir çimdik tuz

Araç-gereçler:

Merdane, kurabiye kesme kalıbı.





Yapılışı:

Tereyağını ve unu bir mutfak robotunda kumsu yapıya gelene kadar karıştırın. Başka bir kapta

pudra şekeri, tuz, toz kakao ve badem ununu birleştirin. Yavaşça iki karışımı birleştirin. Robot çalışırken birer birer yumurta sarılarını ekleyin. Hamur tamamen birleşince tezgaha alıp top haline getirin. Streç filme sararak dolapta en az 1 saat dinlendirin. Dinlenmiş hamuru iki yağlı kağıt arasında 3 mm kalınlığında açın ve buzdolabında tekrar dinlendirin. Fırını 180 °C’ye ayarlayın. Büyüklükleri birbirine yakın olacak şekilde istediğiniz şekillerle kesin ve ince bir tepsiye alıp altları pembeleşinceye kadar pişirin. Üzeri istenirse beyaz erimiş çikolata ile süslenebilir.

* EvBahçe dergisinden alınmıştır.

