Kar tanesi kurabiye

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Kar tanesi şekilli kurabiyeler

6 kişilik -

Malzemeler

¾ su bardağı tereyağı

1 su bardağı esmer şeker

1 yumurta

¼ su bardağı pekmez

1 tutam tuz

2 su bardağı un

2 çay kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı zencefil

Pudra şekeri

Yarım çay kaşığı tarçın



Hazırlanışı:

Eritilip soğutulmuş tereyağı ve esmer şekeri bir kaba alıp krema kıvamına gelinceye kadar mikserle çırpın. Yumurta ve pekmezi ekleyin. Başka bir kapta un, karbonat, tuz, tarçın ve zencefili karıştırın. Bu karışımı tereyağlı karışıma yavaşça ekleyin ve iyice karıştırın. Hamurun üzerini kapatın ve yaklaşık 2 saat dinlendirin. 3 mm kalınlığında açın. Kar tanesi şeklinde bir kalıpla kesin. Yağlanmış fırın tepsisine dizip önceden 190 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.