Karalahana dolgulu baget ekmeği tarifi

Malzemeler

1 baget ekmeği

Dolgusu için

1 demet karalahana

1 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı krem peynir

2 su bardağı rendelenmiş mozarella peyniri

3 dal yeşil soğan

Tuz

Karabiber

Üzeri için

80 g tereyağı

3 diş sarımsak

1 çay bardağı parmesan peyniri



Hazırlanışı:

Baget ekmeğini üç eşit parçaya bölüp içini çıkartın. Dolgusu için ince kıydığınız karalahanayı zeytinyağında soteleyip ılınmaya bırakın. Krem peyniri, rendelenmiş mozarella peyniri ve ince kıydığınız taze soğanı bir kapta karıştırın. Ilınan karalahanayı ilave edip tuz ve karabiberle tatlandırın. Karalahanalı harcı içini çıkarttığınız baget ekmeklerinin içine doldurun. üzeri için tereyağını bir kaseye alın. Ezdiğiniz sarımsak ve parmesan peynirini ilave edip karıştırın. Sarımsaklı ve peynirli tereyağını bir fırça yardımıyla dolgulu ekmeklerin üzerine sürün. Ekmekleri yağlı kağıt serili fırın tepisine alın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Rendelenmiş parmesan peyniri ile süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

